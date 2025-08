México repite un patrón en su negociación comercial con Trump: ganar tiempo

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México vuelve a respirar al lograr un plazo de 90 días para negociar un acuerdo general con Estados Unidos y detener, al menos de momento, un aumento de los aranceles generales, aunque se mantienen los existentes del 25% en algunos sectores.

Se repite así el patrón de negociación liderado por Claudia Sheinbaum desde el inicio de la administración de Donald Trump: ganar tiempo y mantener la "cabeza fría", como repite la mandataria.

Aunque obviamente hay muchos entresijos de las negociaciones fuera de los focos, la relación pública entre ambas administraciones funciona básicamente como sigue:

Primero, Trump amenaza

Los amenazas salen generalmente de las redes sociales del mandatario estadounidense en las que lo mismo acusa a México de estar controlado por los cárteles como proclama los beneficios de los aranceles a modo de panacea para los problemas de su país. No escatima declaraciones altisonantes: todas en mayúsculas. Aunque sus colaboradores maticen el alcance de sus comentarios, Trump insiste en sus postulados.

La diplomacia mexicana pisa el acelerador

La maquinaria diplomática, aunque siempre activa entre dos vecinos tan íntimamente interconectados, se acelera. La presidenta evita responder con el tono del estadounidense. "Lo importante aquí es no confrontar", dijo el jueves, y "buscar siempre distintas salidas al planteamiento" del estadounidense. No hace comentarios hasta que no hay un documento firmado por Trump.

En paralelo, se multiplican las reuniones de altos funcionarios de los dos países y las visitas, sobre todo de mexicanos a Washington, que trabajan en la letra pequeña de cualquier decisión mientras se negocia a muchas bandas con dos temas siempre presentes: seguridad y migración.

Los ases en la manga mexicana

Además de las ventajas que ofrece el tratado de libre comercio norteamericano a sus integrantes (México, Estados Unidos y Canadá), las prioridades de Trump pasan por luchar contra los cárteles y el flujo de droga y evitar que lleguen migrantes a su país. Ahí es donde México tiene margen de maniobra aunque se haga tras bambalinas.

Ejemplos: el sorprendente traslado a Estados Unidos de 29 narcotraficantes de altísimo perfil en febrero o que el jueves Sheinbaum dijera que casi está a punto un acuerdo en seguridad, del que no dio detalles.

México, además, publicita diariamente los resultados de su nueva estrategia aunque eso muestra hasta dónde llega el poder de los cárteles. El jueves la Marina informó del desmantelamiento en un suburbio de la capital de un centro de control de comunicaciones clandestino enganchado a las cámaras de vigilancia oficiales.

En migración, se ha detenido el flujo de migrantes hacia la frontera común y México ha aceptado repatriaciones logrando evitar las fuertes polémicas vividas en otros países, como El Salvador.

Conversación presidencial

Cuando quedan horas para que se cumpla el plazo de cualquier amenaza estadounidense llega la conversación presidencial. Tras ella, Sheinbaum suele esperar que sea Trump el que mueva ficha y celebre sus logros. Luego ella cuenta su parte. Suelen cruzar elogios y hablar de respeto. Aunque la mexicana critique determinadas políticas estadounidenses evita calificativos directos contra Trump.

¿Es un éxito actuar así?

Depende de cómo se mire. Trump ha impuesto un "nuevo orden mundial", como dijo Sheinbaum el jueves, ante el que el gobierno insiste en que a México le va mejor que a otros países.

Ganar tiempo en cualquier nueva imposición de aranceles resulta positivo aunque sectores como el automotriz, el acero, el aluminio o el cobre se resienten por las medidas ya vigentes.

Además, los analistas recuerdan que "se prolonga la agonía y la incertidumbre", en palabras de Alfredo Coutiño, de la calificadora Moody's. Y eso se nota principalmente en la frontera donde líderes empresariales, como Thor Salayandía desde Ciudad Juárez, lamentan que estos vaivenes se hayan traducido en miles de despidos en fábricas fronterizas en los últimos meses.