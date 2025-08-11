Sheinbaum registra la canasta básica más cara de julio desde 1992, según datos del Inegi

El monto registrado en julio de 2025 rebasó todos los máximos previos para ese mes en más de tres décadas . Foto: Cuartoscuro / Victoria Valtierra Ruvalcaba

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El primer julio con Claudia Sheinbaum en la Presidencia registró el costo más alto para vivir, no solamente desde que comenzaron los gobiernos de la Cuarta Transformación, también desde 1992, año en que inició este tipo de registro oficial.

En julio de 2025, la línea de pobreza por ingresos, que es el monto mínimo mensual por persona para cubrir alimentos, vivienda, transporte, salud y otros gastos esenciales, se ubicó en 4 mil 718.55 pesos en zonas urbanas y 3 mil 396.71 en rurales, de acuerdo con el Inegi, esto medido en precios corrientes.

Es la primera vez que el Inegi difunde este indicador tras asumir las funciones del Coneval, desaparecido por la reforma de la Cuarta Transformación que eliminó a los órganos autónomos y dejó a México sin un evaluador independiente de la política social.

Y con esta evaluación del Inegi, el monto registrado en julio de 2025 rebasó todos los máximos previos para ese mes en más de tres décadas de mediciones oficiales y consultados por Proceso.

Comportamiento con AMLO