Peso gana por un dólar que se debilita ante expectativa de recortes de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inicia la sesión de este 13 de agosto con una ligera apreciación de 0.03 por ciento, cotizando alrededor de 18.59 pesos por dólar.

De acuerdo con Bloomberg, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.61 y marcó un nuevo mínimo anual de 18.51 pesos por dólar. “Esto no visto desde el 1 de agosto del 2024”, detalló el análisis de Banco Base.

Grupo Monex señaló que el peso redujo parte de su avance y se ubicó en el lugar 16 entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

“Inició la sesión con tendencia bajista gracias al debilitamiento del dólar, aunque la corrección de la divisa americana revierte parte de la apreciación del peso”, se lee en su análisis.

La expectativa de que la Reserva Federal retome su ciclo de recortes, el próximo 17 de septiembre, sigue debilitando al dólar y favorece la apreciación de la mayoría de las divisas.

“Además, siguen las presiones para que la Fed recorte la tasa, lo cual también debilita al dólar. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió a la Reserva Federal que en su junta de septiembre debería recortar la tasa en 50 puntos base. Según Bessent, la tasa debería estar entre 150 y 175 puntos base por debajo de la tasa actual”, puntualizó Banco Base.

El consenso del mercado anticipa un recorte de 25 puntos base en septiembre, aunque ya se especula que en lo que resta del año podrían concretarse hasta tres recortes.

A este contexto se sumó la publicación de la inflación al consumidor en Estados Unidos, que mostró que los aranceles no han ejercido una presión significativa sobre los precios, contrario a lo que se había previsto.