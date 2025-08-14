Pemex admite afectaciones en distribución de gasolina en CDMX. Esta es la razón

Pemex aseguró que ya se aplican medidas para revertir la situación. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció que actualmente enfrenta afectaciones en la distribución de gasolinas en la Ciudad de México y su zona conurbada, derivadas de una menor disponibilidad de autotanques para el transporte de combustibles.

En una ficha informativa, la empresa del Estado precisó que la reducción en la operación se debe a trabajos de mantenimiento en varias de sus unidades, lo que ha limitado temporalmente la capacidad de reparto.

Pese a ello, Pemex aseguró que ya se aplican medidas para revertir la situación en el corto plazo.

“Se han implementado acciones inmediatas para reforzar el suministro. Durante las próximas horas se incorporarán unidades adicionales de reparto, lo que permitirá incrementar la operación”, sostuvo la petrolera.

Problemas con las pipas en Chiapas

Por la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que hay complicaciones con los contratos que Pemex mantiene con los operadores de pipas en Chiapas.

“Se va a resolver, sí está llegando combustible, pero sí hay un problema con los contratos de los piperos”, dijo.

A lo largo de los últimos días se han reportado problemas de distribución de combustible en gasolineras en diferentes puntos del país como Nuevo León y Chiapas. Incluso, en redes sociales ya lo mencionan como desabasto.