Peso avanza ante expectativas de recortes de la Fed y aranceles a semiconductores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso abrió este 15 de agosto con una apreciación de 0.40%, al ubicarse en torno a los 18.72 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

En las primeras horas de operación, el tipo de cambio marcó un máximo de 18.81 y un mínimo de 18.71 pesos por billete verde.

De acuerdo con el análisis de Banco Base, el avance de la moneda ocurre a pesar de que en julio se registró una alta inflación al productor en Estados Unidos.

El dólar se debilita porque persiste la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés en 25 puntos base en al menos dos ocasiones antes de que finalice el año.

Se suma que uno de los aspirantes a sustituir a Jerome Powell como presidente de la Fed en mayo de 2026, Marc Sumerlin, exsubdirector del Consejo Económico Nacional, sostuvo que el mercado inmobiliario estadounidense muestra señales de debilitamiento, por lo que se inclina por un recorte más agresivo, de 50 puntos base, en la próxima reunión de septiembre.

A las presiones sobre el dólar se sumó el anuncio realizado esta mañana por el presidente Donald Trump, quien adelantó que en las próximas dos semanas planea imponer aranceles a los semiconductores, con tasas que podrían oscilar entre 200% y 300%.

Anteriormente, Trump amenazó con un arancel del 100% para estos productos, pero había exentado a las empresas que trasladaran su manufactura hacia Estados Unidos.

En el mercado cambiario, se anticipa que el tipo de cambio se ubique entre 18.61 y 18.81 pesos por dólar.