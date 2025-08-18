Hoteleros y empresarios prevén afectaciones por alerta de viaje de EU hacia Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hoteleros y empresarios de Guerrero advirtieron que la alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que mantiene al estado en nivel 4 de “No viajar” al advertir de riesgos a la seguridad de los turistas, puede frenar la recuperación del turismo y afectar la economía de miles de familias que dependen de esta industria.

La industria turística de Guerrero ha recibido duros golpes en los últimos años, no únicamente por el impacto del crimen organizado —que tiene presencia en importantes destinos turísticos como Acapulco— sino por la devastación provocada por los desastres naturales.

El 25 de octubre del 2023, el huracán Otis, de categoría 5, golpeó la costa de Guerrero, dejando una estela de caos y devastación, con la casi total destrucción de zonas costeras como la Punta Diamante en Acapulco. El desastre dejó 52 personas muertas y 32 desaparecidas, además de cuantiosas pérdidas económicas.

Casi un año después, cuando apenas se hacía palpable la recuperación de la ciudad llegó John, un ciclón tropical que se convirtió en un huracán de categoría 3, y golpeó las costas de Guerrero y Oaxaca con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora. A su paso dejó al menos 20 muertos, inundaciones y más devastación en Guerrero, de acuerdo con CNN.

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo lanzó un plan para recuperar Acapulco, que contempla una inversión de millones de pesos para rescatar la infraestructura perdida tras el paso de los huracanes. Se trata de una estrategia integral que también contempla la participación de la iniciativa privada.

Ahora, la Alerta de Viaje, actualizada el 12 de agosto por el gobierno de Estados Unidos, es una nueva amenaza para la ya debilitada industria turística en el estado.

El aviso colocó a México en el nivel 2 a escala país, pero con restricciones diferenciadas por estado, y prohíbe a los empleados del Gobierno estadunidense cualquier viaje a Guerrero, incluidas zonas turísticas como Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco.

Además, el Departamento de Estado de Estados Unidos clasificó a seis entidades en nivel 4 que significa “No viajar”, entre ellas Guerrero; y a otras ocho en nivel 3 (“Reconsiderar viaje”). Mientras tanto, Campeche y Yucatán se mantienen en nivel 1 (“Precaución normal”).

La actualización añadió el indicador de “terrorismo” entre los riesgos en todo el país, después de que la administración de Donald Trump definió a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Para Guerrero, el documento es tajante y pide a los empleados y ciudadanos estadunidenses que eviten desplazarse a cualquier área del estado, ni siquiera a destinos turísticos.

Aunque el estado reportó picos recientes de ocupación durante fines de semana de verano —con registros cercanos a 80% en destinos como Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo—, los hoteleros temen que el aviso desvíe a viajeros de Estados Unidos, el principal mercado emisor, hacia otros destinos.

Los empresarios sostienen que el golpe podría sentirse en las próximas semanas en reservaciones internacionales y derrama local. En entrevista con EFE, el restaurantero Jesús Zamora Cervantes afirmó que esta actualización “nos va a afectar en la economía y en el flujo de turistas internacionales”.

También pidió acotar la información y no generalizar, pues acusó al Gobierno de Estados Unidos de no indagar respecto a las zonas donde hay un problema de violencia e inseguridad.

Defendió que, en el caso de Acapulco, en la zona costera, no se ha tenido un solo ataque contra algún turista extranjero, estadunidense, incluso nacional, tanto en temporadas de vacaciones, como fines de semana, por lo que consideró excesiva esta alerta. De acuerdo con el empresario, los hechos de violencia son aislados.

Zamora consideró, además, que la respuesta local debe enfocarse en mensajes verificables, a fin de “seguir promoviendo las cosas buenas y divulgar la información correcta, en cuestión de seguridad turística, de limpieza de playas, de mejoramiento de infraestructura (…) divulgar ese tema de que no hay violencia turística en Acapulco”.

Por su parte, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, señaló que el aviso “no es algo nuevo”, sino “un refrito de información”, y aseguró que “hoy vemos una estrecha coordinación para garantizarle a los turistas y a los ciudadanos de Guerrero el libre tránsito por todas las avenidas, calles, autopistas y carreteras del estado”.

“Esto nos lleva a descalificar esta información, ya que carece de fundamentos”, agregó, al tiempo que insistió en que “Guerrero tiene las condiciones propicias para trasladarse” a cualquier parte del estado “y principalmente los destinos como Troncones, La Unión, Zihuatanejo, Acapulco, Copala, Taxco, municipios de gran vocación turística”.

Asimismo se dirigió a los potenciales visitantes del estado: “Garantizarles a los turistas, a los ciudadanos estadunidenses que tengan toda la confianza de que va a haber seguridad en las carreteras, para los traslados y en los municipios más importantes”, afirmó de acuerdo con la agencia EFE.

Acapulco, que durante el siglo XX fue un importante puerto turístico que recibía a numerosas celebridades y estrellas de Hollywood cada temporada vacacional, enfrenta el desafío de rescatar su imagen, robustecer la conectividad con ciudades emisoras de Estados Unidos y sostener la agenda de cruceros, mientras impulsan las reservas para la temporada otoño-invierno, de gran afluencia turística desde el mercado estadunidense.