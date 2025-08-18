Moody’s evalúa subir de calificación crediticia a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agencia Moody’s colocó en revisión para una posible mejora las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), como resultado del Plan Estratégico 2025-2035 del gobierno de Claudia Sheinbaum. Aunque todavía permanecería por debajo del umbral de grado de inversión.

El documento publicado en New York el 18 de agosto detalla que se han colocado en revisión la calificación corporativa familiar (CFR) de B3, la evaluación crediticia base (BCA) de ca y las calificaciones senior quirografarias respaldadas de B3 sobre las notas vigentes de la empresa.

Leyenda

“También colocamos en revisión para posible mejora las calificaciones senior quirografarias respaldadas de B3 del Pemex Project Funding Master Trust y el programa MTN senior quirografario respaldado de (P)B3 de PEMEX y del Pemex Project Funding Master Trust. Previamente, la perspectiva de PEMEX y del Pemex Project Funding Master Trust era negativa”, se lee en el documento.

Para Moody’s, la decisión de revisar las calificaciones responde a la puesta en marcha del Plan Estratégico de Pemex y a la coordinación con Hacienda y la Secretaría de Energía de México en la implementación de un nuevo esquema financiero.

El plan incluye la estructura P-CAP de 12 mil millones de dólares, con la que se busca reducir cuentas por pagar y atender pasivos de corto plazo, además de financiar parcialmente las inversiones en el negocio de exploración y producción mediante un Fondo de Inversión para Pemex.

“Propuso un Fondo de Inversión que se espera ayude a financiar parte de las necesidades de inversión de Pemex, con el objetivo de revertir la caída en la producción en los próximos dos a tres años”, dijo al respecto, Roxana Muñoz, vicepresidenta y oficial senior de crédito en Moody’s Ratings.

La calificadora precisó que el cierre de “estas transacciones” se espera en el tercer trimestre de 2025, momento en el cual “concluirá la revisión de calificación”.

Retos

La revisión para posible mejora también incorpora la expectativa de que, dentro de los próximos dos meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncie un plan para enfrentar los vencimientos de deuda que se aproximan en 2026 y 2027.

“Como resultado, anticipamos que las calificaciones de Pemex podrían mejorarse hasta en dos escalones”, señaló la agencia.

A pesar de la posible mejora, Moody’s insistió en que Pemex sigue enfrentando un panorama complejo.

Entre los principales retos se encuentra la necesidad de mantener pagos a proveedores y cubrir vencimientos de deuda que, solo en 2026, representarán un requerimiento de efectivo de al menos 7 mil millones de dólares.

“Creemos que, a menos que se implementen medidas estructurales que reduzcan de manera efectiva estas necesidades de efectivo, las calificaciones permanecerán limitadas.

Dada la estrecha vinculación con el gobierno de México, el riesgo de gobernanza también es un factor en esta acción de calificación”, sostuvo la agencia.