Regreso a clases se encarece 12.6% en México; impulsa compras de piratería y mercancía china

Venta de uniformes previo al regreso a clases en 2025. Foto: @Profeco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por el regreso a clases en México en este 2025, los hogares deberán destinar en promedio hasta 10 mil 916.02 pesos por estudiante, lo que implica un incremento de 12.66% respecto al año pasado, de acuerdo con cálculos de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Según el análisis de la organización, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) publica cada año una lista oficial de útiles, ésta resulta “muy básica” y se queda corta frente a las exigencias adicionales de las escuelas y el entorno económico actual, presionado por la inflación.

En consecuencia, los padres de familia terminan enfrentando un gasto mucho más amplio que abarca útiles, uniformes, calzado, cuotas escolares y artículos de limpieza.

La lista de útiles escolares encabeza el aumento de precios. En 2025, alcanza un costo de hasta 3 mil 386.03 pesos por alumno, cifra que significa un alza anual de 16.66%.

Este rubro incluye productos de uso cotidiano, como mochilas, libretas, plumas, lápices y colores.

Los artículos de limpieza, que cada vez con mayor frecuencia forman parte de las exigencias escolares, registran un costo de 329.99 pesos, con un incremento de 15.10% anual.

A este gasto se suman las cuotas escolares, que alcanzan los 2 mil 500 pesos, lo que representa un alza de 12% frente a 2024.

Los uniformes y calzado también se han encarecido, su costo ronda actualmente los 4 mil 400 pesos, un aumento de 10% anual.

Riesgo del mercado ilegal y productos de baja calidad

La ANPEC insistió en que este encarecimiento provoca que muchas familias opten por acudir al mercado informal o al consumo de productos de piratería, especialmente de origen chino, lo que no solo genera pérdidas para el consumidor final, sino también repercusiones en la industria nacional.

El problema, sostuvo, es que esta aparente solución suele ser más costosa en el mediano plazo.

“Por experiencia sabemos que al optar por este tipo de compras, nos sale el tiro por la culata, al poco tiempo vienen los corajes al ver mochilas que se rompen, plumas que no escriben y cuadernos que se deshojan, lo que nos obliga a comprar dos veces”, explicó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.