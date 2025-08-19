Air Canada llega a un acuerdo con sindicato para fin de huelga y reiniciará operaciones gradualmente

Viajeros observan los aviones de Air Canada en tierra debido a la huelga de sobrecargos de la aerolínea, en el Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto. Foto: AP

TORONTO (AP) — Air Canada dijo el martes que reiniciará gradualmente sus operaciones tras alcanzar un acuerdo con el sindicato de sus 10 mil sobrecargos para poner fin a una huelga que interrumpió los planes de viaje de cientos de miles de viajeros.

El sindicato había anunciado el acuerdo en la madrugada del martes, después de que Air Canada y el sindicato reanudaran las conversaciones el lunes por la noche, por primera vez desde que comenzó la huelga durante el fin de semana. El paro está afectando a unos 130.000 viajeros al día en el pico de la temporada de viajes de verano.

La aerolínea más grande de Canadá dijo que los vuelos comenzarán a reanudarse el martes por la noche. Los sobrecargos abandonaron sus puestos de trabajo el sábado de madrugada después de rechazar la solicitud de la empresa de entrar en un arbitraje dirigido por el gobierno, que permite a un mediador externo decidir los términos de un nuevo contrato.

El sindicato señaló que el acuerdo garantizará a sus miembros el pago por el trabajo realizado mientras los aviones están en tierra, resolviendo así uno de los principales problemas que impulsaron la huelga.

"El trabajo no remunerado ha terminado. Hemos recuperado nuestra voz y nuestro poder", dijo el grupo en un comunicado. "Cuando nos quitaron nuestros derechos, nos mantuvimos firmes, luchamos y aseguramos un acuerdo preliminar sobre el que nuestros miembros pueden votar".

El director ejecutivo de la empresa, Michael Rousseau, dijo que reiniciar una aerolínea importante es una tarea compleja y que recuperar la normalidad en el servicio podría requerir de siete a 10 días. Se cancelarán algunos vuelos hasta que el horario se estabilice.

"La recuperación completa puede requerir una semana o más, por lo que pedimos paciencia y comprensión a nuestros clientes en los próximos días", dijo Rousseau en un comunicado.

Las dos partes alcanzaron el acuerdo con la ayuda de un mediador en la madrugada del martes. La aerolínea dijo que las discusiones de mediación "comenzaron sobre la base de que el sindicato se comprometiera a que los 10.000 sobrecargos de la aerolínea regresaran inmediatamente al trabajo". Air Canada se negó a realizar más comentarios acerca del pacto hasta que se complete el proceso de ratificación. Durante este tiempo no es posible que se realice una huelga o cierre patronal, agregó.

Antes, Air Canada dijo que las cancelaciones escalonadas se extenderían hasta la tarde del martes después de que el sindicato desafiara una segunda orden de regreso al trabajo.

La Junta de Relaciones Industriales de Canadá había declarado la huelga ilegal el lunes y ordenó a los asistentes de vuelo que regresaran al trabajo. Pero el sindicato dijo que desafiaría la directiva. Los líderes sindicales también ignoraron una orden del fin de semana de someterse a arbitraje vinculante y poner fin a la huelga para el domingo por la tarde.

La junta es un tribunal administrativo independiente que interpreta y aplica las leyes laborales de Canadá. El gobierno ordenó a la junta intervenir.

Los líderes laborales objetaron el uso repetido por parte del gobierno canadiense de una ley que limita el derecho de los trabajadores a huelga y los obliga a someterse a arbitraje, un paso que el gobierno tomó en los últimos años con trabajadores en puertos, ferrocarriles y otros lugares.

"Su derecho a votar sobre sus salarios fue preservado", dijo el sindicato en una publicación en su web.

Air Canada opera alrededor de 700 vuelos por día. La aerolínea estimó el lunes que 500.000 clientes se verían afectados por las cancelaciones.

La firma de análisis de aviación Cirium dijo que, hasta la tarde del lunes, Air Canada había cancelado al menos 1.219 vuelos nacionales y 1.339 vuelos internacionales desde el jueves pasado, cuando la aerolínea comenzó a suspender gradualmente sus operaciones antes de la huelga y el cierre patronal que comenzó a primera hora del sábado.

El Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, el más grande de Canadá, dijo que movilizará personal adicional para asistir a los pasajeros y apoyar las operaciones de reinicio.

Los pasajeros cuyos vuelos se vean afectados podrán solicitar un reembolso completo en la web o la aplicación móvil de la aerolínea, según Air Canada.