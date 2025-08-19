Hacienda confirma venta de operaciones de CIBanco a Multiva y de Intercam a Kapital Bank

Oficinas corporativas de Intercam Banco en las Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Hacienda informó que se concretó la venta de parte de las operaciones de CIBanco e Intercam, instituciones señaladas por Estados Unidos narcolavado.

En un comunicado, detalló que en el caso de CIBanco se determinó transferir su división fiduciaria a Grupo Financiero Multiva.

Por su parte, Kapital Bank adquirirá una parte significativa de las operaciones de Intercam, que incluye activos.

“Ambas operaciones aseguran la continuidad de los servicios financieros y la protección de los derechos de los ahorradores”, se lee en el comunicado de Hacienda emitido la noche de este 19 de agosto.

Sin especificar cuáles, la dependencia encabezada por Edgar Amador subrayó que diversas instituciones del sistema financiero manifestaron interés en participar en el proceso.

“Las autoridades financieras continuarán supervisando el proceso para garantizar una transición”, señaló.

Ampliación de plazos y demanda

El anuncio de Hacienda se produjo luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendiera, por segunda ocasión, la fecha de entrada en vigor de las órdenes emitidas el pasado 25 de junio de 2025.

Dichas órdenes prohíben transferencias de fondos en los Estados Unidos relacionadas con CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

El Tesoro precisó que las tres instituciones financieras, entre ellas Vector, propiedad del exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, tendrán ahora hasta el 20 de octubre de 2025 para aplicar las restricciones.

A la par, CIBanco dio a conocer que demandó al Departamento del Tesoro, esto por acusaciones sin fundamentos y violar el debido proceso.