Peso gana terreno frente al dólar tras presiones de Trump a la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inicia la sesión de este 20 de agosto con una apreciación de 0.38%, cotizando alrededor de 18.75 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.84 y un mínimo de 18.74 pesos por billete verde.

De acuerdo con Grupo Monex, el peso mexicano comienza la jornada con avances y se ubica en el séptimo lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar.

Para el área de análisis de Banco Base, este comportamiento está relacionado con las recientes declaraciones de Donald Trump, quien en su red social pidió la renuncia de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

El señalamiento se produjo luego de que el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) envió una carta a la Fiscal General, Pam Bondi, solicitando investigar a Cook bajo acusaciones de falsificación de documentos bancarios y fraude hipotecario.

“El dólar se debilita pues de renunciar Lisa Cook o en caso de ser despedida, Trump podría nominar a alguien que esté a favor de recortar la tasa de interés”, se lee en su análisis.

En lo que va de la semana, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral, mientras el mercado permanece a la espera de mayor claridad sobre el momento en que la Reserva Federal comenzará a recortar la tasa de interés.

“Hoy a las 13:00 horas en Estados Unidos se publicarán las minutas de política monetaria de la Reserva Federal, correspondientes a la decisión del 30 de julio”.

Además, está previsto que el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, ofrezca un discurso sobre las perspectivas económicas.