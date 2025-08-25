Pemex no levanta con la 4T: registra 32 meses seguidos de caídas en producción de crudo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante 32 meses consecutivos, desde diciembre de 2022 hasta julio de 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha registrado caídas anuales en su producción de crudo, un periodo que abarca el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y el arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum y esto en medio de su discurso de autosuficiencia energética y del nuevo plan estratégico.

De acuerdo con las estadísticas mensuales de la producción de la petrolera, en diciembre de 2022, la producción se ubicaba en 1.57 millones de barriles diarios, con una caída anual de -6.9%.

A lo largo de 2023 se mantuvo la tendencia, en enero fue de 1.58 millones (con una caída anual de 7.1%), en febrero 1.58 millones (-6.1%), marzo 1.59 millones (-5.8%), abril 1.60 millones (-4.6%), mayo 1.61 millones (-4.6%) y junio 1.60 millones (-5.5%).

Para julio se redujo a 1.57 millones (-7.8%) y en agosto a 1.60 millones (-5.3%). Septiembre y octubre continuaron con 1.59 y 1.57 millones de barriles, con caídas de -5.5% y -7.3%, respectivamente. En noviembre la baja se acentuó a -8.2% con 1.56 millones, y en diciembre cerró en 1.56 millones (-1.0%).

El 2024 inició sin recuperación, en enero la producción fue de 1.54 millones (-2.2%), en febrero 1.54 millones (-2.4%), en marzo 1.53 millones (-4.0%), en abril 1.50 millones (-6.6%) y en mayo 1.50 millones (-6.4%).

Junio se mantuvo en 1.50 millones (-6.5%) y julio cayó a 1.49 millones (-4.9%). Para agosto, la producción fue de 1.49 millones (que significó una caída anual de 6.7 por ciento).

En septiembre, el último mes del gobierno de López Obrador, Pemex se ubicó con una producción de 1.47 millones (-7.2%).

Mientras que, en octubre, el primer mes del gobierno de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta del país y ya con Víctor Rodríguez Padilla al frente de Pemex, la petrolera presentó una producción de crudo 1.44 millones (una caída anual de 8.0%), para noviembre apenas fue de 1.40 millones de barriles (-10.2%).

La producción de crudo cerró en diciembre con 1.35 millones, la caída más pronunciada de ese año, con 13.2%.

En 2025 Pemex no ha sido capaz de revertir la caída productiva. En enero arrancó en 1.36 millones (-11.6%), febrero con 1.36 millones (-11.5%), marzo en 1.35 millones (-11.6%), abril con 1.36 millones (-11.8%) y mayo en 1.37 millones (-9.0%).

Junio alcanzó 1.36 millones (-9.2%) y en julio apenas 1.37 millones de barriles diarios, con un retroceso de -7.8%.