Pese a escándalo de narcolavado, Jesús de la Fuente insiste en que no valoraron su gestión en CNBV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Justo cuando el sistema financiero mexicano enfrenta uno de los mayores cuestionamientos por acusaciones de narcolavado, el presidente saliente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez, expuso que su administración no ha sido reconocida en la dimensión que merece.

En entrevista con medios, el funcionario defendió su gestión y destacó acciones como la modernización tecnológica de la supervisión y las reformas legales.

“Yo creo que fue una gestión que no se no se ha valorado todavía, pero (...) dejo un sistema financiero más sólido, más estable”, dijo durante la conmemoración del Centenario del Banco de México (Banxico).

De la Fuente subrayó que su labor se enfocó también en atender a los usuarios y garantizarles mayor seguridad. Sin embargo, bajo su gestión se presentaron casos críticos como el de CAME, donde 1.3 millones de personas quedaron sin sus ahorros.

Además, mientras instituciones como CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa enfrentan acusaciones en Estados Unidos por presunto lavado de dinero a cárteles como el de Sinaloa, el titular de la CNBV insistió en que “no deja pendientes”.

Sobre su relevo en el cargo, Ángel Cabrera Mendoza, señaló que posee el perfil idóneo para enfrentar la tormenta regulatoria.

“Yo creo que él va a consolidar muchos aspectos internacionales, nacionales y sobre todo cuidar mucho la estabilidad y buen funcionamiento de la banca”, comentó.