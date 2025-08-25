Peso se deprecia tras posibles recortes de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso abrió la sesión de este 25 de agosto con una depreciación de 0.28%, cotizando alrededor de 18.63 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.57 y un máximo de 18.65 pesos por dólar.

La situación refleja la cautela de los inversionistas tras evaluar los comentarios de Jerome Powell en Jackson Hole la semana pasada.

Y es que el presidente de la Reserva Federal (Fed) dejó abierta la posibilidad de un recorte de 25 puntos base en la reunión de política monetaria de septiembre, decisión que estaría sustentada en la reciente debilidad del mercado laboral estadunidense.

Los operadores mantienen expectativas de dos recortes en la tasa de interés de referencia estadounidense”, explicó en su análisis matutino Grupo Monex.

La atención de los mercados también se concentra en los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025 y en el índice de inflación PCE, pues serán indicadores para reforzar las expectativas sobre futuros ajustes de la Fed.

“Los operadores se mantendrán atentos a los reportes económicos de México, destacando a la balanza comercial, para tener una mayor claridad sobre la economía local, tras considerar los datos del PIB”, señaló Monex.

Con el arranque de la sesión americana, el peso se ubicó en el lugar 17 entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.