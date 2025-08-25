“Todo está bien”: Édgar Amador sobre acusaciones de narcolavado contra Intercam, CIBanco y Vector

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador. Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador, no quiso responder a las acusaciones de narcolavado que pesan sobre el sistema financiero mexicano, donde sobresale Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante el evento del centenario del Banco de México (Banxico), el funcionario se limitó a decir que “todo está bien” y rehusó responder a los medios sobre los recientes cambios al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Tampoco aclaró si estas modificaciones obedecen a presiones y negociaciones con Estados Unidos en torno a las acusaciones de lavado de dinero que alcanzan a Intercam, CIBanco y Vector.

Amador únicamente deslizó que “después habrá tiempo para conversar”.

Esto se suma a la ausencia del secretario en el último informe trimestral de Hacienda. Se esperaba su presencia para conocer la postura oficial del gobierno mexicano frente a los señalamientos de narcolavado en la banca, pero no acudió.

Cambios

En paralelo, y en medio de los cuestionamientos internacionales por lavado de dinero, Hacienda informó que Jesús de la Fuente dejará la presidencia de la CNBV, justo cuando Estados Unidos acusa al sistema financiero mexicano de abrir la puerta a los cárteles para lavar capitales.

Su relevo será Ángel Cabrera Mendoza, quien asumirá el cargo en septiembre.