Consejo Coordinador Empresarial confía en la nueva Corte y presume diálogo con los nuevos ministros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), considerado el órgano de consulta más importante del sector privado en México, insistió en que hay confianza en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que asumirá funciones a partir del 1 de septiembre.

En entrevista con medios, el presidente del CCE, Francisco Cervantes, explicó que ya existe un canal de comunicación abierto con los próximos nueve ministros que integrarán el nuevo pleno, incluido Hugo Aguilar Ortíz, próximo presidente de la Corte.

Las reuniones han abarcado a Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Aristídes Rodrigo Guerrero García.

“Hemos estado en comunicación con los nueve ministros, ministras y ministros. En muchas reuniones y vamos a seguir en reuniones de aquí al primero de septiembre”, comentó Cervantes.

En medio del contexto de que se ha señalado que en los últimos años el CCE ha cultivado una relación muy cercana con los gobiernos federales morenistas, el dirigente empresarial aseguró que han recibido de los ministros el compromiso de trabajar bajo principios de independencia y con un enfoque en la capacitación judicial.

“Ahora vamos hacia hacia adelante (...) Hay una corte que sea para todos y con independencia”, añadió Cervantes.