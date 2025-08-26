Peso gana tras choque de Trump con la Reserva Federal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 26 de agosto el peso abrió la sesión en 18.65 pesos por dólar, con una apreciación de 0.14%, de acuerdo con Bloomberg.

Durante la jornada tocó un máximo de 18.70 y un mínimo de 18.61 pesos por billete verde.

El movimiento obedeció al debilitamiento del dólar. Y es que Donald Trump escribió en su red social que tiene las “suficientes pruebas” para despedir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook.

Esto a partir del artículo 2 de la Constitución estadunidense.

El señalamiento se dio luego de que Cook fue acusada de falsificar documentos bancarios y cometer fraude hipotecario.

Ante los cuestionamientos, Cook respondió que “el presidente no tiene la autoridad para destituirla de su cargo”, asegurando que no renunciará y que continuará con sus responsabilidades de “ayudar a la economía estadounidense”.

Para el área de análisis de Banco Base, este choque significa que Trump busca incidir directamente en la política monetaria.

De concretarse la remoción de Cook, Trump tendría la posibilidad de nominar a alguien alineado con su visión de reducir de manera más acelerada las tasas de interés.

“Este movimiento que hace Trump pudiera verse como un ataque a la independencia de la Reserva Federal”, se lee el análisis de Banco Base.

Recortes

A esto se sumaron las declaraciones del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, quien señaló que la tasa de interés neutral se encuentra en un nivel similar al observado antes de la pandemia.

Aunque no precisó cifras, antes de 2020 se estimaba en 2.5%, por debajo de la estimación actual de los funcionarios de la Fed, que la ubican en 3%.

“El comentario de Williams da la señal de que la Reserva Federal tiene espacio para recortar la tasa de interés”, puntualizó Banco Base.