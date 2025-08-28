Lorenzo Meyer Falcón, autor del “Pemexproa”, sale de Pemex antes de concluir su periodo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lorenzo Meyer Falcón dejó de ser consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), esto antes de que se cumpliera el fin de su periodo.

Durante la campaña presidencial en la que Claudia Sheinbaum Pardo ganó, Meyer Falcón fue quien señaló en un foro organizado por Gerardo Esquivel Hernández que la deuda de la petrolera debería volverse pública, como un “Pemexproa”, ya que así solamente podría enfrentar los vencimientos de deuda para el nuevo sexenio.

En un evento de energía de este 28 de agosto de una empresa privada, Meyer señaló que fue despedido.

Fuentes consultadas por Proceso también expusieron que ya no es consejero.

De hecho, en el sitio de la petrolera se ve la vacante para un consejero independiente.

Puesto vacante

En 2022, el Pleno del Senado ratificó a Meyer Falcón hasta por cinco años.

El hijo del historiador Lorenzo Meyer y que defendió la tesis de restauración del presidencialismo para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y maestro de Administración de Empresas por la Universidad de Austin, Texas.

Fue director general de Vinculación en la Comisión Reguladora de Energía.

También director de área en la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía; y director de área en la Dirección de Asuntos Internacionales e Investigación de la CRE.