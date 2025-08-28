Peso pierde ante datos positivos en los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la sesión de este 28 de agosto con una ligera depreciación de 0.10%, cotizando en torno a 18.67 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la madrugada, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.60 y un máximo de 18.68 pesos por billete verde.

“El peso se deprecia tras la publicación de datos positivos en Estados Unidos y es la cuarta divisa que más pierde valor en la sesión”, señaló el área de análisis de Banco Base.

Uno de los factores que influyó fue la revisión al alza del Producto Interno Bruto estadounidense correspondiente al segundo trimestre, que pasó de una estimación preliminar de 2.97% a 3.29%.

Con ello, Grupo Financiero Base estima que el PIB de Estados Unidos podría crecer 1.7% en 2025.

A la par, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo en Estados Unidos correspondientes a la semana terminada el 23 de agosto.

Dichas solicitudes disminuyeron en 5 mil respecto a la semana previa, al ubicarse en 229 mil, cifra mejor a la expectativa del mercado de 230 mil.

Estos resultados fortalecieron la percepción de una economía más resiliente.

Nerviosismo en torno a la Fed

Sin embargo, siguen las tensiones en ese país. La gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por la decisión de removerla de su cargo.

Aunque no se han revelado los detalles del recurso legal, la acción abre la puerta a una batalla judicial en torno a si el mandatario tenía la causa suficiente para destituir a un miembro del organismo.

Este conflicto pone en duda la independencia de la Reserva Federal como banco central.