La deuda de México crece 9% en vísperas del primer informe de Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al cierre de julio de 2025, la deuda pública de México quedó a un paso de los 18 billones de pesos, con un crecimiento nominal de 9% frente al mismo periodo del año pasado.

El nuevo dato dado a conocer coincide con la presentación del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con la actualización de la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el endeudamiento nacional ascendió a 17.8 billones de pesos, ya en el arranque de la administración de la científica.

Un año antes, en julio de 2024, cuando todavía gobernaba Andrés Manuel López Obrador, el saldo se ubicaba en 16.4 billones de pesos.

En términos reales, el aumento fue de 5.6% anual, una cifra que, aunque matizada por la inflación, confirma el incremento.

La institución a cargo de Edgar Amador había proyectado para este 2025 un endeudamiento de 18.6 billones de pesos. Esto en medio de un escenario internacional marcado por la guerra comercial de Donald Trump.