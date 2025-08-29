Peso pierde mientras Trump busca destituir a gobernadora de la Fed

Una casa de cambio en la CDMX . Foto: Monsterrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 29 de agosto el peso abrió la sesión en 18.67 unidades por dólar, con una ligera depreciación de 0.10%, según cifras de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio se movió entre un mínimo de 18.64 y un máximo de 18.71 pesos por billete verde.

El ajuste ocurre en medio de un fortalecimiento del dólar. De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, esto es tras la publicación del índice de precios del consumo personal en Estados Unidos, considerado el indicador favorito de la Reserva Federal para seguir la trayectoria de la inflación.

Los comentarios de miembros del banco central también influyeron en el mercado.

El gobernador de la Fed, Christopher Waller, señaló que, con una inflación cercana al 2%, expectativas ancladas y un mayor riesgo de debilidad en el mercado laboral, “el Comité Federal de Mercado Abierto debería recortar la tasa de interés ahora”.

En julio, el índice de precios al consumidor mostró un avance mensual de 0.20%, en línea con lo previsto por los analistas.

A tasa anual, se ubicó en 2.60%, el nivel más alto desde febrero. La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, repuntó 0.27% mensual, su mayor aumento desde febrero, y cerró en 2.88% anual, también en su punto más alto desde ese mes.

“Lo anterior envía la señal de que persisten los riesgos al alza para la inflación en Estados Unidos. Con esto, la probabilidad que la Fed recorte su tasa en septiembre se ubica en 88.0%”, señaló Banco Base.

El escenario se complica además con la balanza comercial de bienes.

El reporte preliminar de julio mostró un déficit de 103.6 mil millones de dólares, un salto de 22.1% respecto a junio, pese a los aranceles.

El incremento se explicó por un aumento de 7.1% en las importaciones, equivalente a 18.6 mil millones de dólares, después de la caída de 4.6% registrada en junio.

Este deterioro, sostiene Banco Base, tendrá un impacto negativo sobre el crecimiento del PIB en el tercer trimestre, como ocurrió en los primeros meses del año.

Despido promovido

El mercado está atento a la comparecencia de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, ante la jueza federal Jia Cobb.

Cook busca frenar el intento de despido promovido por Donald Trump, anunciado el lunes.