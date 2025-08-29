Secretaría de Economía prevé superar 172 mil millones de pesos en ventas durante El Buen Fin 2025. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Buen Fin 2025, que se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre contará por primera vez con la participación de OXXO y de Walmart, que estuvo varios años ausente. La Secretaría de Economía (SE) prevé superar la meta de 172 mil millones de pesos en ventas.

Este año, la SE busca sumar a más pequeñas y medianas empresas (Mipymes) a la iniciativa, así como aprovechar El Buen Fin para impulsar el sello “Hecho en México”, marca para denominar a los productos de origen nacional que fue relanzada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Además, con la incorporación de grandes empresas como Walmart y Oxxo a esta temporada de promociones y ofertas especiales, la SE busca que ambas empresas agreguen más productos con el sello Hecho en México a sus catálogos.

En 2024 las ventas de El Buen Fin ascendieron a 172 mil 900 millones de pesos, 16.2% más que en 2023, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Economía. Para la edición de este año se espera superar las ganancias.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, el 89% de las empresas medianas y pequeñas que participaron reportaron que sus ventas durante el Buen Fin representaron entre 15% y 30% de sus ingresos anuales.

“El objetivo no solo es superar la meta del año pasado (...) sino que más empresas se incorporen a El Buen Fin”, señaló Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio de la SE, de acuerdo con La Jornada.

La iniciativa del Buen Fin cumple 15 años en 2025. Por ello, Enrique Salomón Rosas, director general de Asuntos de Competitividad y Sustentabilidad de la SE anunció que además del Sorteo que organiza el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Lotería Nacional emitirá un billete conmemorativo para el sorteo del 14 de noviembre.

Así se celebrará el aniversario de El Buen Fin que surgió de una colaboración pública-privada, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno, acrecentar el comercio formal y fomentar el respeto a los derechos del consumidor. Por primera vez este año el Buen Fin tendrá una duración de cinco días.

¿Cómo registrar un negocio para participar en El Buen Fin 2025?

Registrar un negocio en la iniciativa permite acceder a capacitaciones, obtener el permiso para usar las marcas del evento, descargar un código QR para informar a las personas que es un negocio participante y entrar al Sorteo del SAT para las compras realizadas con tarjeta en el establecimiento.

Para iniciar el registro se debe entrar al portal oficial de El Buen Fin 2025 e ingresar al apartado de “Registra tu empresa” disponible en el siguiente vínculo: https://www.elbuenfin.org/iniciar-sesion

A continuación, se solicitarán datos como nombre, teléfono, correo electrónico y puesto. También, se deberán aceptar los términos, condiciones y el aviso de privacidad para completar el registro.

Después, en la sección de “Mi cuenta” se debe presionar el botón azul que dice “Agregar nueva empresa”, llenar los datos que pide el sitio y dar clic en “Guardar empresa”.

Una vez concluido el registro la página permitirá descargar el código QR en la sección de empresas registradas, que sirve para validar la participación. Ese código se debe colocar en todos los materiales promocionales, físicos y virtuales de El Buen Fin.