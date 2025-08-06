Ganaderos mexicanos pagan 400 mdd en 2025 para contener la plaga del gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A la industria cárnica, de engorda y ganadera mexicana le cuestan 400 millones de dólares al año las medidas para contener la plaga del gusano barrenador, un costo nunca antes visto, originado por la presión del presidente Donald Trump y el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México al comercio de ganado vivo.

El director general de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG), Enrique López, explicó que el estimado surge del análisis por jaula de ganado involucrado en la cadena de exportación.

Antes del brote y del cierre fronterizo, el costo logístico por jaula era de aproximadamente 75 mil pesos, una cifra asumible dentro de la operación normal de la industria.

Hoy, ese mismo viaje cuesta 122 mil pesos por unidad, producto de inspecciones sanitarias más rigurosas, demoras logísticas, mayor merma del ganado y tiempos muertos.

Es decir, cada jaula cuesta ahora 47 mil pesos más. Con un volumen promedio anual de mil 600 jaulas, el sobrecosto directo equivale a 75.2 millones de pesos al año, es decir, poco más de 4 millones de dólares al tipo de cambio actual.

“Mucho tiene que ver con la merma que genera porque abrirte ahí una inspección muy intensiva de todo ganado y también con el tiempo que se tarda”, detalló en un encuentro con medios López.

El presidente de la AMEG, Jesús Brígido Coronel, precisó que el cálculo total incluye también los gastos por medicamentos, alimentos, documentación adicional, y el tiempo extra de los operadores que ahora deben prolongar los trayectos por uno o dos días, además del combustible y el desgaste logístico.

“Para poder tener los alimentos, el viaje en el camino, todas las documentaciones”, comentó Coronel.

Estos factores, sumados a la reconfiguración de rutas, cuarentenas, pérdida de contratos internacionales y la caída en las exportaciones de carne, disparan el impacto total hasta los 400 millones de dólares anuales.

Pérdidas en exportación

Desde que se cerró la frontera, las pérdidas mensuales directas para el sector oscilan entre 25 y 30 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la AMEG.

“Este es lo que representa cada mes. Y hablo de pérdidas, no por transferencia de divisas, sino pérdidas contra el ganado que se queda, que no quiere vender a las empresas, contra el ingreso que pudieran tener de vender a los Estados Unidos”, comentó Brígido Coronel.