Con voto disidente de Jonathan Heath, Banxico recorta la tasa de interés a 7.75 por ciento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Banco de México (Banxico) redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, llevándola de 8.00% a 7.75%, en línea con lo anticipado por el consenso de analistas del sector financiero en la encuesta Citi México de Expectativas.

Se trata del quinto recorte. Sin embargo, la decisión no fue unánime, el subgobernador Jonathan Heath votó en contra al considerar que persisten riesgos relevantes en materia de inflación subyacente, para mantener la tasa en 8.00 por ciento.

El subgobernador ha reiterado en intervenciones previas que la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles como energía y alimentos frescos, sigue por encima del umbral del 4 por ciento.

La Junta de Gobierno, integrada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Galia Borja Gómez, José Gabriel Cuadra García, Omar Mejía Castelazo y Jonathan Heath, deliberó sobre el entorno económico y los determinantes de los precios.

Este ajuste, como lo anticipó la más reciente Encuesta Citi, también muestra un tono más cauto por parte del banco central, el recorte anterior fue de 50 puntos base.

En el comunicado, Banxico argumentó que la decisión obedece a una evaluación del panorama inflacionario actual.

Se tomó en cuenta el desempeño del tipo de cambio, que ha mostrado volatilidad en semanas recientes, la debilidad de la actividad económica, que apunta a una desaceleración más prolongada de lo previsto; y la posibilidad de que las recientes modificaciones en políticas comerciales internacionales, incluidas las presiones arancelarias desde Estados Unidos con Trump, tengan efectos sobre los precios.

“Así, la Junta de Gobierno con la presencia de todos sus miembros, decidió por mayoría reducir en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 7.75%”, señala el comunicado oficial.