Peso gana en espera de publicación de indicadores de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso inició la jornada del 8 de agosto con una ganancia de 0.23%, cotizando cerca de 18.57 unidades por dólar, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

Durante la sesión inicial, el tipo de cambio registró un máximo de 18.63 y un mínimo de 18.56 pesos por billete verde.

“La estabilidad del tipo de cambio se debe a que hoy se publica poca información económica relevante y el mercado está a la espera de indicadores”, indicó el área de análisis de Banco Base.

Los datos relevantes, señaló, llegarán la próxima semana en Estados Unidos, cuando se den a conocer la inflación al consumidor, las ventas minoristas y la producción industrial.

“Estos datos servirán al mercado para especular sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos”, añadió la institución.

En las primeras operaciones, el dólar avanza 0.11%.

En días recientes, se debilitó principalmente tras la publicación del reporte de empleo, considerado negativo por los analistas.

Reserva Federal

El presidente Donald Trump propuso a Stephen Miran, actual presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, para ocupar el cargo de gobernador de la Reserva Federal que dejó vacante Adriana Kugler, quien renunció hace una semana.

El puesto incluye voto en el Comité Federal de Mercado Abierto, lo que abre la posibilidad de que Miran respalde un recorte en la tasa de interés, dado que ha sostenido que el efecto de los aranceles sobre la inflación será temporal.

Para la jornada de hoy, se prevé que el tipo de cambio se mueva en un rango de entre 18.52 y 18.72 pesos por dólar.