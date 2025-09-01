Peso comienza septiembre con ganancias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Este 1 de septiembre el peso abrió en 18.62 pesos por dólar, con una apreciación de 0.18%, de acuerdo con Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.66 y un mínimo de 18.60 pesos por dólar.

El dólar pierde fuerza, explicó el área de análisis de Banco Base, debido a la especulación de que la Reserva Federal se prepara para recortar la tasa de interés el próximo 17 de septiembre.

“Es importante recordar que hoy lunes es feriado en Estados Unidos por la conmemoración del Día del Trabajo, por lo que permanecerán cerrados los mercados en ese país y es probable que se observe poca liquidez en el mercado cambiario”, recordó.

Por su parte, Grupo Banorte señaló que el despido de la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, por parte de Donald Trump, un proceso que probablemente se resolverá en tribunales, genera dudas sobre la fortaleza institucional y la independencia del banco central.

Septiembre, un mes difícil para el peso

A pesar de que el peso inició este 1 de septiembre con ganancias, Banco Base señaló que “es importante recordar que el peso tiende a depreciarse en septiembre, por lo que no pueden descartarse presiones al alza para el tipo de cambio”.

De acuerdo con sus registros, “en los últimos 10 años el peso mexicano se ha depreciado en promedio 0.86% en septiembre".