Primer Informe de Sheinbaum revela negociación con Cuba para inversión en energía y minería

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En su Primer Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum expuso que México y Cuba ya buscan abrir un nuevo capítulo en materia de inversión energética y minera.

El documento detalla que en mayo de 2025 se llevó a cabo una reunión en La Habana entre autoridades mexicanas y representantes empresariales de ambos países, aunque sin precisar qué nación jugaría el papel de inversionista.

“Se realizó una reunión en La Habana, Cuba, con personas funcionarias de energía, minas y de industrias y personas empresarias en minería con operaciones en ese país, en la cual se exploraron posibilidades de cooperación y oportunidades de inversión”, se lee en el texto entregado al Congreso.

El informe precisa que la prioridad ha sido fortalecer la promoción del comercio exterior mediante participación activa en foros y organismos multilaterales, “con especial atención a la integración regional en América Latina y el Caribe”.

“Se ha buscado la diversificación económica y comercial mediante el fortalecimiento de las relaciones con África, América del Norte, América Latina y el Caribe, Asia, Europa, Medio Oriente y Oceanía”, señala el documento.

Esa diversificación ha rendido frutos, insistió Presidencia. De hecho, el mismo informe subraya que la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó 34 mil 265 millones de dólares en el primer semestre de 2025, un máximo histórico para un mismo periodo.