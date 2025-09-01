Sheinbaum arranca con la mayor caída de remesas, superando a Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum Pardo abrió su sexenio con la mayor caída en el envío de remesas de todo el siglo XXI. Hasta ahora, era Enrique Peña Nieto quien lo lideraba.

De acuerdo con las cifras publicadas por el Banco de México este 1 de septiembre, fecha que coincide con su primer informe como presidenta, de enero a julio de 2025 el país recibió 34 mil 888 millones de dólares en remesas, un retroceso de 6% frente al mismo periodo del año pasado, cuando ingresaron 36 mil 919 millones de dólares.

La caída ocurre durante el segundo regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con una política migratoria dura en Estados Unidos.

Este resultado también coincide con la expectativa anticipada por BBVA, de que el envío de dólares en remesas a México caiga 6% anual en todo 2025.

En su primer año, el priista Enrique Peña Nieto registró de enero a julio de 2013 una caída de 5%: de 14 mil 200 millones de dólares en 2012 a 13 mil 486 millones.

Crecimientos

Con Felipe Calderón Hinojosa se generó el crecimiento más débil en el arranque de un sexenio, y es que las remesas crecieron 3%: de 14 mil 873 millones en 2006 a 15 mil 333 millones en 2007.

Mientras con Andrés Manuel López Obrador, en los primeros siete meses de 2019, con Trump en su primer mandato, las remesas aumentaron 8% anual. De 19 mil 535 millones en 2018 a 21 mil 138 millones de dólares.

Y si se mira más atrás, Vicente Fox Quesada presentó el mayor crecimiento en un inicio de sexenio.

De enero a julio de 2001 los envíos crecieron 26% anual, al pasar de 4 mil 42 millones de dólares a 5 mil 88 millones.

La comparación se hizo con el periodo de enero a julio porque es el primer tramo completo de gobierno medible para Sheinbaum. En los sexenios anteriores, los presidentes asumieron en diciembre y por eso su primer registro comparable también inicia en enero.

En este caso, aunque Sheinbaum tomó posesión en octubre de 2024, se siguió el mismo criterio, medir a partir de enero para que la metodología sea uniforme entre administraciones.