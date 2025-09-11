AsÃ­ se puede identificar medicamentos falsos, segÃºn la Cofepris

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Tras varias alertas sobre fÃ¡rmacos irregulares en MÃ©xico, la ComisiÃ³n Federal para la ProtecciÃ³n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizÃ³ un manual para detectar medicamentos falsificados y evitar riesgos a la ciudadanÃ­a.

La guÃ­a de la Cofepris tiene como objetivo proporcionar elementos bÃ¡sicos a propietarios de farmacias, almacenes de depÃ³sito, responsables sanitarios y consumidores de productos, para identificar y evitar adquirir medicamentos falsos.

De acuerdo con el ArtÃ­culo 208 de la Ley General de Salud, un producto se considera falsificado cuando:

Se fabrica, envasa y vende haciendo referencia a una autorizaciÃ³n que no existe.

Se utiliza una autorizaciÃ³n otorgada legalmente a otro medicamento.

Se imita al producto legalmente fabricado y registrado.

Otras actividades irregulares de presunta falsificaciÃ³n en la cadena de distribuciÃ³n son:

Alterar o borrar cualquier informaciÃ³n impresa en los envases.

Colocar etiquetas que cubran las leyendas del empaque original del medicamento o su caducidad.

No contar con las facturas o los comprobantes de compra que amparen su legÃ­tima posesiÃ³n.

Vender medicamentos fuera de su empaque original.

De acuerdo con la Cofepris, algunas de las caracterÃ­sticas mÃ¡s comunes en medicamentos falsificados son:

Etiquetado inexistente, de mala calidad o sobrepuesto.

Aspectos fÃ­sicos que no corresponde al producto original.

Productos sin registro sanitario o nÃºmero de lote que no le corresponde.

Producto en estado de deterioro.

Medicamento con tachaduras, ralladuras o raspaduras en la informaciÃ³n sanitaria.

Ante este panorama, la dependencia compartiÃ³ algunas advertencias y recomendaciones al momento de la compra:

AtenciÃ³n a precios sospechosamente bajos:

Cuando los fÃ¡rmacos de alta especialidad y alto costo (oncolÃ³gicos, cardiovasculares, antibiÃ³ticos, inyectables, entre otros) se encuentran con un precio considerablemente bajo, en comparaciÃ³n al que se maneja regularmente en el mercado, es posible que se trate de un producto falsificado.

Material del envase en mal estado:

Los medicamentos falsificados suelen ser manipulados en almacenes y bodegas clandestinas, por lo que frecuentemente, sus empaques llegan a estar daÃ±ados, aplastados, abollados o rayados. Esta puede ser otra seÃ±al de un producto falso.

Revisar que el envase secundario tenga hologramas y sellos de seguridad:

La mayorÃ­a de las farmacÃ©uticas han optado por implementar medidas que permiten distinguir sus productos, por medio de la inclusiÃ³n de hologramas y sellos Ãºnicos del fabricante, asÃ­ como otros tipos de medidas para verificar su autenticidad.

Diferencia de forma, tamaÃ±o y colores del envase:

En varias ocasiones, el envase secundario puede presentar cambios de color, asÃ­ como del tamaÃ±o del empaque.

Comprobar vÃ­a de administraciÃ³n del producto:

Un medicamento falsificado, puede llegar a presentarse con una vÃ­a de administraciÃ³n diferente al medicamento original (tabletas, cÃ¡psulas, Ã³vulos, jarabe, suspensiÃ³n, gel, entre otros).

Para evitar la comercializaciÃ³n de insumos falsificados, la Cofepris recomienda no adquirir medicamentos en establecimientos y comercios informales, sino en empresas legalmente establecidas y distribuidores autorizados que cuenten con Licencia Sanitaria o Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario.

â€œEs un delito comprar o vender insumos para la salud: falsificados, robados o de dudosa procedencia ya que se desconoce los procesos de fabricaciÃ³n, contenido de los ingredientes, manejo y almacenamiento de los mismos, asÃ­ como los efectos que tendrÃ¡ en los pacientes (...) representa un riesgo para la salud, ya que podrÃ­an estar elaborados con sustancias contaminadas y tÃ³xicas", seÃ±alÃ³ la dependencia.

Finalmente, la Cofepris hizo un llamado a la ciudadanÃ­a a reportar cualquier sospecha de medicamentos falsificados a la venta (en lÃ­nea o en un establecimiento), llamando al 800 0335 050 o realizando una denuncia sanitaria en su pÃ¡gina oficial: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncia-sanitaria-404568