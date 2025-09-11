AsÃ­ se puede identificar medicamentos falsos, segÃºn la Cofepris

Cofepris
CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Tras varias alertas sobre fÃ¡rmacos irregulares en MÃ©xico, la ComisiÃ³n Federal para la ProtecciÃ³n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizÃ³ un manual para detectar medicamentos falsificados y evitar riesgos a la ciudadanÃa.
La guÃa de la Cofepris tiene como objetivo proporcionar elementos bÃ¡sicos a propietarios de farmacias, almacenes de depÃ³sito, responsables sanitarios y consumidores de productos, para identificar y evitar adquirir medicamentos falsos.
De acuerdo con el ArtÃculo 208 de la Ley General de Salud, un producto se considera falsificado cuando:
- Se fabrica, envasa y vende haciendo referencia a una autorizaciÃ³n que no existe.
- Se utiliza una autorizaciÃ³n otorgada legalmente a otro medicamento.
- Se imita al producto legalmente fabricado y registrado.
Otras actividades irregulares de presunta falsificaciÃ³n en la cadena de distribuciÃ³n son:
- Alterar o borrar cualquier informaciÃ³n impresa en los envases.
- Colocar etiquetas que cubran las leyendas del empaque original del medicamento o su caducidad.
- No contar con las facturas o los comprobantes de compra que amparen su legÃtima posesiÃ³n.
Vender medicamentos fuera de su empaque original.
De acuerdo con la Cofepris, algunas de las caracterÃsticas mÃ¡s comunes en medicamentos falsificados son:
- Etiquetado inexistente, de mala calidad o sobrepuesto.
- Aspectos fÃsicos que no corresponde al producto original.
- Productos sin registro sanitario o nÃºmero de lote que no le corresponde.
- Producto en estado de deterioro.
- Medicamento con tachaduras, ralladuras o raspaduras en la informaciÃ³n sanitaria.
Ante este panorama, la dependencia compartiÃ³ algunas advertencias y recomendaciones al momento de la compra:
AtenciÃ³n a precios sospechosamente bajos:
Cuando los fÃ¡rmacos de alta especialidad y alto costo (oncolÃ³gicos, cardiovasculares, antibiÃ³ticos, inyectables, entre otros) se encuentran con un precio considerablemente bajo, en comparaciÃ³n al que se maneja regularmente en el mercado, es posible que se trate de un producto falsificado.
Material del envase en mal estado:
Los medicamentos falsificados suelen ser manipulados en almacenes y bodegas clandestinas, por lo que frecuentemente, sus empaques llegan a estar daÃ±ados, aplastados, abollados o rayados. Esta puede ser otra seÃ±al de un producto falso.
Revisar que el envase secundario tenga hologramas y sellos de seguridad:
La mayorÃa de las farmacÃ©uticas han optado por implementar medidas que permiten distinguir sus productos, por medio de la inclusiÃ³n de hologramas y sellos Ãºnicos del fabricante, asÃ como otros tipos de medidas para verificar su autenticidad.
Diferencia de forma, tamaÃ±o y colores del envase:
En varias ocasiones, el envase secundario puede presentar cambios de color, asÃ como del tamaÃ±o del empaque.
Comprobar vÃa de administraciÃ³n del producto:
Un medicamento falsificado, puede llegar a presentarse con una vÃa de administraciÃ³n diferente al medicamento original (tabletas, cÃ¡psulas, Ã³vulos, jarabe, suspensiÃ³n, gel, entre otros).
Para evitar la comercializaciÃ³n de insumos falsificados, la Cofepris recomienda no adquirir medicamentos en establecimientos y comercios informales, sino en empresas legalmente establecidas y distribuidores autorizados que cuenten con Licencia Sanitaria o Aviso de Funcionamiento y Aviso de Responsable Sanitario.
â€œEs un delito comprar o vender insumos para la salud: falsificados, robados o de dudosa procedencia ya que se desconoce los procesos de fabricaciÃ³n, contenido de los ingredientes, manejo y almacenamiento de los mismos, asÃ como los efectos que tendrÃ¡ en los pacientes (...) representa un riesgo para la salud, ya que podrÃan estar elaborados con sustancias contaminadas y tÃ³xicas", seÃ±alÃ³ la dependencia.
Finalmente, la Cofepris hizo un llamado a la ciudadanÃa a reportar cualquier sospecha de medicamentos falsificados a la venta (en lÃnea o en un establecimiento), llamando al 800 0335 050 o realizando una denuncia sanitaria en su pÃ¡gina oficial: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncia-sanitaria-404568