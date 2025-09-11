Peso gana tras publicación de datos laborales de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 11 de septiembre el peso abrió la sesión con una apreciación de 0.21%, cotizando alrededor de 18.56 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante las primeras horas, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.66 y un mínimo de 18.56 pesos por billete verde.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, el dólar borró las ganancias obtenidas tras la publicación de cifras negativas en el mercado laboral de Estados Unidos.

En particular, se dieron a conocer las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo correspondientes a la semana que terminó el 6 de septiembre.

Este indicador mostró un aumento de 27 mil respecto a la semana previa, lo que representa el mayor incremento desde la primera semana de octubre de 2024.

Con este repunte, las solicitudes llegaron a 263 mil, su nivel más alto desde la penúltima semana de octubre de 2021.

Por otro lado, la inflación al consumidor de agosto en Estados Unidos se ubicó en línea con las expectativas del mercado, lo que refuerza la probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte su tasa de interés en la próxima reunión del 17 de septiembre.

El reporte oficial señala que, en agosto, la inflación registró una tasa mensual de 0.38%, mientras que a tasa anual se situó en 2.92%.

“Este comportamiento representa una aceleración por cuarto mes consecutivo y la mayor inflación desde enero de este año”, sostiene el área de análisis de Banco Base.

“Con estos datos, se mantiene la expectativa de que la Reserva Federal recortará la tasa de interés en dos ocasiones de 25 puntos base en el 2025 y se espera que el Banco de México le siga el paso”, explicó Banco Base.