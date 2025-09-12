Se frena la racha de ganancias del peso; cotiza en 18.51 por dólar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 12 de septiembre el peso arrancó la jornada con una depreciación de 0.22%, cotizando en torno a 18.51 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

En los primeros movimientos, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.46 y un máximo de 18.50 pesos por billete verde.

“La depreciación se debe a una corrección, luego de apreciarse durante cinco sesiones consecutivas. (...) Por su parte, el dólar muestra una corrección al alza”, explicó el área de análisis de Banco Base.

En la misma línea, Grupo Monex destacó que el dólar logró recuperar terreno tras conocerse las cifras más recientes del mercado laboral estadounidense y los reportes de inflación, lo que reforzó las especulaciones sobre los próximos pasos de la política monetaria de la Reserva Federal.

El mercado mantiene la expectativa de que la Fed reduzca su tasa de interés en 25 puntos base en la reunión del próximo 17 de septiembre, con la posibilidad de aplicar otros dos recortes similares antes de que finalice el año.

“A la apertura de la sesión americana, el peso frena su avance y se posiciona en el 2° lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores pérdidas frente al dólar”, se lee en el análisis de Monex.