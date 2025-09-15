Canadá sí quiere continuar en el T-MEC y muestra interés en el Plan México: Coparmex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de varios desencuentros en la relación México-Canadá por la guerra comercial de Donald Trump, el país canadiense manifestó su interés en continuar en el T-MEC e invertir en el Plan México.

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que llevó a cabo la Misión Empresarial a Ottawa, realizada en vísperas de la revisión del tratado comercial y con el propósito de consolidar las relaciones bilaterales entre ambos países.

El presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, explicó que durante esta misión se sostuvieron reuniones que incluyeron desde encuentros con líderes del sector privado de alto nivel hasta acercamientos con autoridades gubernamentales.

La organización subrayó que el T-MEC sigue siendo la plataforma clave para que Norteamérica se consolide como la región más competitiva del mundo, garantizando con ello crecimiento económico, atracción de inversión y generación de empleos de calidad en los tres países socios.

En una reunión con Aaron Fowler, negociador en Jefe de Comercio del Departamento de Asuntos Globales de Canadá, se discutió la urgencia de proteger y fortalecer el tratado ante su próxima revisión.

En ese espacio se destacó que la coordinación entre empresarios y gobiernos será determinante para que “América del Norte conserve su liderazgo económico a nivel global”.

Posteriormente, en un encuentro con el Consejo Empresarial de Canadá, que agrupa a más de 170 de las principales empresas del país, se resaltó la necesidad de defender los beneficios del T-MEC y de impulsar una visión compartida de Norteamérica como bloque competitivo.

La misión también incluyó un acercamiento con la organización Fabricantes y Exportadores de Canadá, donde se enfatizó la relevancia de robustecer las alianzas entre los sectores manufactureros de ambos países y de responder con unidad frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos, que amenazan con debilitar el acuerdo comercial.

Presentación del Plan México

Durante la gira se presentó el Plan México ante empresarios canadienses, con especial atención en el diálogo sostenido con la Cámara Canadiense de Comercio.

“La Misión Empresarial Coparmex Canadá 2025 confirmó el interés creciente de las empresas canadienses por invertir en México en sectores como energía, minería, infraestructura y agroindustria”, se lee en el documento difundido por el organismo.