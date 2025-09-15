China acusa a Nvidia de violar leyes antimonopolio tras una investigación preliminar

Visitantes dan órdenes a un robot en un puesto de Nvidia durante la 3ra Feria Internacional de China sobre Cadena de Suministro en el China International Exhibition Center, Beijing. Foto: AP

LONDRES (AP) — Las autoridades reguladoras chinas acusaron el lunes a Nvidia de violar las leyes antimonopolio del país y dijeron que aumentarían el escrutinio sobre el principal fabricante de chips del mundo, intensificando las tensiones con Washington mientras los dos países mantienen conversaciones comerciales esta semana.

La Administración Estatal para la Regulación del Mercado afirmó en un comunicado de una sola frase que llevaría a cabo una "investigación adicional" sobre Nvidia, el principal fabricante de semiconductores del mundo.

El comunicado indicó que la investigación se centraba en la compra por parte de Nvidia de la empresa de transmisión de datos y redes Mellanox Technologies.

Nvidia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los reguladores dijeron el año pasado que estaban investigando a la empresa por presuntas violaciones derivadas de la adquisición de Mellanox por 6.900 millones de dólares que se completó en 2020.

La decisión aumenta la presión sobre Estados Unidos, al mismo tiempo que funcionarios de Washington mantienen conversaciones comerciales con representantes de Beijing en España esta semana, y sigue a otros movimientos de Beijing para aumentar el escrutinio sobre la industria estadounidense de chips.

El Ministerio chino de Comercio dijo el sábado que estaba llevando a cabo una investigación antidumping sobre ciertos chips IC analógicos importados de Estados Unidos, incluidos procesadores para productos básicos que comúnmente fabrican empresas como Texas Instruments y ON Semiconductor.

El ministerio también anunció una investigación separada sobre medidas antidiscriminatorias contra el sector de chips de China por parte de Estados Unidos.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunía en Madrid esta semana con el Viceprimer Ministro chino, He Lifeng, para negociar sobre aranceles y cuestiones de seguridad nacional relacionadas con la propiedad de la plataforma de redes sociales TikTok. Las conversaciones estaban programadas desde el domingo hasta el miércoles.

Es la cuarta ronda de conversaciones después de reuniones en Londres, Ginebra y Estocolmo. Los dos gobiernos han acordado varias pausas de 90 días en una serie de aranceles recíprocos crecientes, evitando una guerra comercial total.

Nvidia, con sede en Santa Clara, California, y que es el fabricante de semiconductores más valioso del mundo, se ha convertido en un elemento central de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras ambas partes luchan por la supremacía tecnológica.

La empresa ha enfrentado restricciones a las exportaciones de chips a China impuestas por la administración del presidente Joe Biden, que luego fueron reforzadas por el presidente Donald Trump.