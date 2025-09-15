Peso gana mientras aumenta la incertidumbre en los Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 15 de septiembre, el peso inició la sesión con una apreciación de 0.22%, al cotizar en torno a los 18.40 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

Durante la jornada, el tipo de cambio alcanzó un máximo de 18.46 y un mínimo de 18.39 pesos por dólar, este último considerado el nivel más bajo del año y no visto desde el 26 de julio de 2024.

De acuerdo con el área de análisis de Banco Base, la fortaleza de la moneda se explica por el debilitamiento del dólar, ya que el mercado sigue especulando sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos.

“Parte de la debilidad del dólar se debe a que el domingo Donald Trump comentó que espera un gran recorte de la tasa de interés, lo que indica que probablemente esté presionando para que el recorte sea de 50 puntos base”, señaló la institución.

La expectativa principal es que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en 25 puntos base este miércoles 17 de septiembre.

Sin embargo, el mercado también se mantiene atento a las proyecciones económicas y de política monetaria que publicará ese mismo día el Comité Federal de Mercado Abierto, pues ahí se perfilarán los posibles ajustes para lo que resta de 2025 y para 2026.

El anuncio oficial de la Fed está programado para las 12:00 horas del miércoles, mientras que a las 12:30 se llevará a cabo la conferencia de prensa encabezada por el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell.

“Sus comentarios también servirán al mercado para evaluar el momento y magnitud de los próximos recortes”, subrayó Banco Base.