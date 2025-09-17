Sucesión en Femsa; sale “El Diablo” Fernández en un relevo generacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El corporativo regiomontano Fomento Económico Mexicano (Femsa), anunció hoy la salida de José Antonio Fernández Carbajal, quien cedió la dirección a su hijo, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, quien iniciará en el cargo el próximo 1 de noviembre.

La sucesión forma parte de un plan de Femsa, perfilado inclusive en su informe a la bolsa desde 2024 y que fue supervisado por un comité creado al efecto.

Fernández Garza-Lagüera es hijo del conocido “Diablo” Fernández y de Eva Gonda Garza Lagüera, por lo tanto nieto de Eugenio Garza Lagüera y bisnieto de Eugenio Garza Sada.

De acuerdo con el comunicado emitido hoy por el Corporativo Femsa, Fernández Carbajal permanecerá como presidente ejecutivo del consejo de Femsa.

El conglomerado identificado históricamente como el principal de la familia Garza Sada, concentrado ahora en una participación en lo que fue Cervecería Cuauhtémoc, hoy controlada por Heineken; además, tiene una importante presencia en el comercio minorista de la que forman parte las tiendas Oxxo en México, así como estaciones gasolineras. En comercio minorista tiene presencia en América y Europa; posee una cadena de farmacias y opera servicios financieros digitales Spin.

Además, es el principal productor de Coca Cola en América Latina y se le considera el mayor embotellador a escala global de dicho producto, con unos 392 mil colaboradores y presencia en 18 países.

El nuevo CEO de Femsa, es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y realizó una maestría en administración de negocios en el MIT. Ha trabajado desde 2011 en el corporativo como gerente de ventas en la cervecería; posteriormente fue director de Planeación Estratégica en Oxxo y Femsa; director de la División Plásticos; luego dirigió Coca Cola Femsa Centroamérica y, más tarde, los servicios financieros Spin. En los últimos años estuvo a cargo de Femsa Proximidad y Salud.