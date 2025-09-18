Peso pierde por recorte de la Fed en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Para este 18 de septiembre, el peso abrió la sesión con una depreciación de 0.10 por ciento, cotizando en torno a 18.33 pesos por dólar, según datos de Bloomberg.

Durante la jornada, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.22 y un máximo de 18.35 pesos por billete verde.

El retroceso de la moneda mexicana responde al fortalecimiento del dólar, explicó el área de análisis de Banco Base.

Justo se da después de que la Reserva Federal de Estados Unidos recortó ayer su tasa de interés en 25 puntos base, un ajuste que ya estaba previsto, pues el diagrama de puntos anticipa recortes adicionales por un total de 50 puntos base antes de que concluya el año.

“Además, esta mañana se publicó en Estados Unidos que las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo bajaron de 264 mil a 231 mil la semana previa, siendo la mayor disminución semanal desde el 1 de octubre del 2021”, detalló Banco Base.

Desde la sesión previa, el tipo de cambio se ha acercado al nivel de 18.20 pesos por dólar.

“Lo que abre la puerta a que el tipo de cambio pueda cotizar por debajo de 18 pesos este año, aunque aún se mantiene baja la probabilidad de que esto ocurra”, añadió la institución.

Una apreciación de esa magnitud beneficia al control de la inflación, ya que abarata los productos importados, y favorece a quienes tienen obligaciones en dólares.

No obstante, también implica un freno para las exportaciones, al encarecer los productos mexicanos en el extranjero, y reduce el poder adquisitivo de las remesas que llegan al país.