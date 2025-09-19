Septiembre logra golpear al peso

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El peso inició la sesión de este 19 de septiembre con una depreciación de 0.39 por ciento, cotizando alrededor de 18.43 pesos por dólar, de acuerdo con Bloomberg.

De hecho, el tipo de cambio registró un mínimo de 18.33 y un máximo de 18.46 pesos por dólar.

Con este movimiento, la moneda retrocedió por tercera jornada consecutiva, acumulando en ese lapso una depreciación de 0.80 por ciento.

La caída del peso se da en paralelo al fortalecimiento del dólar y responde a una corrección de las pérdidas observadas en sesiones previas, remarcó el área de análisis de Banco Base.

Además, septiembre suele ser un mes complicado para la divisa mexicana, pues el dólar tiende a fortalecerse debido al cierre del año fiscal en Estados Unidos.

“En los últimos 10 años el peso mexicano se ha depreciado en promedio 0.86% en septiembre y en los últimos 30 años, la depreciación promedio en el mes es de 1.11 por ciento, perdiendo terreno frente al dólar en 63.3% de las ocasiones”, se lee en el análisis.

A pesar del retroceso de los últimos tres días, el peso todavía acumula en septiembre una apreciación de 1.21 por ciento.