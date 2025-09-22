Peso logra ligero respiro previo a reunión de Banxico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de una semana marcada por pérdidas, el peso inició la jornada de este 22 de septiembre con una ligera ganancia de 0.10%, cotizando en torno a los 18.38 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango entre un máximo de 18.43 y un mínimo de 18.34 pesos por billete verde.

El dólar, por su parte, comenzó el día presionado a la baja, en espera de los comentarios de algunos miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) y del reporte de inflación de septiembre que se publicará el viernes.

Así lo explicó el análisis matutino de Grupo Monex, que destacó que este escenario ocurre tras el reciente recorte de 25 puntos base en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal (FED).

La atención de los mercados se concentra en los siguientes pasos del banco central estadunidense.

Permanece la visión optimista de los inversores para dos recortes adicionales en lo que resta del año, a pesar de la cautela expresada por Jerome Powell ante las posibles presiones inflacionarias”, apuntó Monex.

A la par, Donald Trump agitó al sector, propuso elevar la tarifa para solicitar una visa de empleo H-1B a 100 mil dólares, bajo el argumento de proteger los empleos estadounidenses y reforzar la seguridad nacional.

La medida, generó inquietud en las compañías, especialmente en las tecnológicas, que ven un posible aumento de sus costos operativos.

“La velocidad y sorpresa del anuncio anterior aumentó la preocupación de las empresas, principalmente tecnológicas, ante un posible incremento de sus costos operativos”, reiteró el análisis de Monex.

En México, los inversionistas dirigen la mirada a la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), prevista para finales de la semana.

El consenso de los analistas es que la Junta de Gobierno anunciará “ampliamente un recorte de 25pb en la tasa de interés de referencia”, en sintonía con la decisión adoptada recientemente por la FED.