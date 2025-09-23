Peso se aprecia a pesar de la caída en el Indicador Global de la Actividad Económica

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Este 23 de septiembre el peso arrancó la jornada con una ligera apreciación de 0.10% y cotizó en torno a las 18.33 unidades por dólar, de acuerdo con cifras de Bloomberg.

Durante la sesión nocturna, el tipo de cambio alcanzó un mínimo de 18.32 pesos y un máximo de 18.39 pesos por billete verde.

Según un análisis de Grupo Monex, “a la apertura de la sesión americana, el peso se posiciona en el octavo lugar dentro de las monedas de países emergentes que presentan mayores ganancias frente al dólar”.

“Hoy, el tipo de cambio USD/MXN opera en un rango estrecho, ante un dólar contenido y los datos económicos locales, que mostraron lecturas mixtas sobre el comportamiento de la economía”, se lee en su análisis.

Entre esos indicadores se encuentra el desempeño del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). El Inegi reportó que en julio descendió 0.9% respecto a junio, su nivel más bajo desde diciembre de 2024. A tasa anual, la caída fue de 1.2 por ciento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas.

Mientras tanto, los mercados permanecen atentos a las señales que emita la Reserva Federal.

Tras el recorte de 25 puntos base en la tasa de fondos federales, se espera la intervención de Jerome Powell.

“Algunos funcionarios del FOMC han expresado una visión cautelosa hacia adelante”, se lee en los comentarios recogidos por Monex.