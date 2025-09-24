Fernando Chico Pardo, cercano a Slim, compra 25% de Banamex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Uno de los hombres más cercanos a Carlos Slim, Fernando Chico Pardo, le compró a Citigroup 25% de Banamex por 42 mil millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado de Citigroup, el exdirector de Inbursa junto con sus miembros de su familia inmediata acordaron adquirir una participación accionaria.

“En virtud de la transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá 25% (~520 millones de acciones) de las acciones ordinarias en circulación de Banamex”, se lee en el documento.

La operación, todavía pendiente de las condiciones de cierre habituales, incluidas aprobaciones regulatorias en México, se espera que concluya en la segunda mitad de 2026.

Con ello, tres años después de que Citi anunciara la venta de Banamex, se concreta el inicio de una nueva etapa con Chico Pardo al frente de Grupo Financiero Banamex.

El comunicado detalla que, una vez que se cierre la transacción, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex.

Ignacio (Nacho) Deschamps continuará como presidente de Banco Nacional de México, mientras que Manuel Romo permanecerá en la dirección general de Banamex.

“La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica y, como se indicó previamente, cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (‘OPI’) propuesta continuará guiándose por diversos factores, incluidas las condiciones del mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias”, añadió Citi.

Fuentes del sector confirmaron que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ve con buenos ojos la operación.

Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, y Carlos Hank González durante meses sonaron como posibles compradores

Patrimonio cultural

El también dueño del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) adelantó que tienen interés en renovar los programas culturales de Banamex, banco que resguarda el acervo artístico más importante de México.

“Estamos profundamente comprometidos a continuar y renovar los programas sociales y culturales que distinguen a Banamex y que permiten a millones de mexicanos acceder a un invaluable patrimonio artístico”, aseguró.

Banamex es el cuarto grupo financiero más grande de México por activos totales.

Su vasta red está compuesta por mil 300 sucursales, 9 mil cajeros automáticos, 13.6 millones de clientes de banca minorista, 6 mil clientes de banca comercial y 8.6 millones de usuarios en administración de fondos de pensiones.