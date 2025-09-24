Peso pierde tras datos de inflación en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La inflación ya le cobró factura al peso. Este 24 de septiembre, la moneda mexicana presentó una depreciación de 0.32% y se ubicó en 18.41 unidades por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio osciló en un rango de 18.34 y un máximo de 18.42 pesos por billete verde.

De acuerdo con Grupo Monex, los inversores analizan el reporte de inflación en México al mismo tiempo que se preparan para la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

Y es que el dato de la primera quincena de septiembre arrojó un incremento de 0.18%, apenas por debajo de la expectativa de 0.19%.

Con ello, la inflación anual alcanzó 3.74%, su nivel más alto en las últimas cinco quincenas.

“El componente subyacente se aceleró a 4.26%, desde 4.25% previo, mientras que la inflación no subyacente aumentó a 2.01% vs 1.66% anterior”, se lee en el análisis de la firma.

Por su parte, INVEX Análisis estimó que la inflación cierre 2025 en 3.90% en la parte general y 4.10% en la subyacente.

La casa de bolsa prevé además que Banxico recorte su tasa de referencia a 7.50% esta misma semana, aún con el voto disidente del subgobernador Jonathan Heath.

“No obstante, si las presiones en mercancías se consolidan por los aranceles, algunos miembros de la Junta podrían considerar pausar los recortes, especialmente ante el riesgo de que la inflación se mantenga en la parte alta del rango objetivo hacia 2026”, detalló INVEX.

El peso se colocó en el lugar número 12 entre las monedas de países emergentes con mayores retrocesos frente al dólar.