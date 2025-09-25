China investiga aranceles y barreras comerciales de México

El Embajador de China y Juan Ramón de la Fuente. Foto: @SRE_mx

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) - China decidió iniciar una investigación sobre los incrementos arancelarios impuestos por México a productos importados procedentes de países con los que no mantengan un acuerdo comercial, una medida que también afecta al gigante asiático con tasas de entre el 10% y el 50%.

A juicio del Gobierno de China, cualquier incremento arancelario unilateral llevado a cabo por México, incluso en el marco de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), "sería visto como un apaciguamiento y una concesión al acoso unilateral", en referencia a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplicar aranceles a productos de todo el mundo.

En contraposición a medidas similares a las de Estados Unidos, China insta a los países a "mejorar la comunicación y la coordinación" para salvaguardar el libre comercio y el multilateralismo, "y no deben sacrificar los intereses de terceros bajo presiones externas".

"China y México son importantes socios económicos y comerciales, y no deseamos que la cooperación bilateral se vea afectada negativamente. Hacemos un llamamiento a México para que actúe con la máxima cautela y sopese cuidadosamente las posibles consecuencias antes de emprender cualquier acción", señaló el portavoz.

El país asiático confirmó su oposición firme a cualquier acción que perjudique sus intereses y ha asegurado que tomará "las medidas necesarias" según los acontecimientos con el fin de proteger sus derechos e intereses legítimos.