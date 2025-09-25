“Me animó la confianza que tengo en Sheinbaum”: Chico Pardo tras comprar 25% de Banamex

Fernando Chico Pardo habló sobre la compra del 25% de Banamex. Foto: Tomada de video

Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo y Manuel Romo, director general del Grupo Financiero Banamex. Foto: Cuartoscuro / Galo Cañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Lo que motivó a Fernando Chico Pardo a comprar 25% de Banamex fue la confianza en el rumbo económico que impulsa el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, así lo expresó hoy el empresario mexicano en conferencia prensa.

El nuevo líder de Banamex explicó que lo convenció el proyecto de gobierno de la presidenta, en especial los planes en materia económica, la atracción de inversiones y el llamado Plan México.

Mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y su proyecto de país”, aseguró Chico Pardo.

El empresario evitó pronunciarse sobre las presiones de Donald Trump hacia México o sobre la nueva Corte, pero enfatizó que ve un escenario favorable para la iniciativa privada bajo el llamado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

“Estoy haciendo una inversión personal muy relevante (...) Les recomiendo a todos hagan lo mismo. A lo largo de más de cinco décadas siempre he mantenido la confianza en México y nunca he dejado de invertir en el país. Yo siempre he creído que es la mejor opción de inversión por sus grandes posibilidades, pero sobre todo por su gente”, expuso.

Chico Pardo señaló que con esta transacción se pagarán los impuestos que marca la ley y recalcó que el pago de impuestos es un deber ineludible para todos los mexicanos.

Es una obligación moral (...) está en la ley, hay que cumplirla”, dijo.

Tras tres años de negociaciones, Citigroup confirmó este 24 de septiembre la venta de 25% de Banamex a Chico Pardo por 42 mil millones de pesos.

De acuerdo con un comunicado del banco estadunidense, el exdirector de Inbursa, junto con miembros de su familia inmediata, acordó adquirir una participación accionaria en el histórico grupo financiero.

“En virtud de la transacción, Fernando Chico Pardo adquirirá 25% (~520 millones de acciones) de las acciones ordinarias en circulación de Banamex”, señala el documento.

La operación aún depende de las condiciones habituales de cierre, incluidas aprobaciones regulatorias en México, y se prevé que concluya en la segunda mitad de 2026. El mismo comunicado precisa que, una vez concretada la transacción, Fernando Chico Pardo será nombrado presidente de Grupo Financiero Banamex.

Sheinbaum celebra que Banamex quedé en manos mexicanas

En su conferencia matutina de este 25 de septiembre, Claudia Sheinbaum celebró la compra y destacó que Banamex regrese a manos de un empresario mexicano, como muestra de confianza en el país y en su proyecto económico.

La mandataria mexicana expuso que “es un empresario mexicano, es un hombre de buena reputación”, al referirse a Fernando Chico Pardo, quien inició su carrera en Wall Street.

Chico Pardo y Citi lograron “un buen acuerdo”, insistió Sheinbaum al referirse a la transacción tasada en 42 mil millones de pesos.