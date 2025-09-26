Peso gana terreno tras anuncio de aranceles al sector farmacéutico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En este 26 de septiembre el peso abrió con una apreciación de 0.28%, al cotizar en 18.42 pesos por dólar, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la jornada nocturna, el tipo de cambio se movió en un rango que fue de un mínimo de 18.45 pesos a un máximo de 18.51 unidades por billete verde.

El peso recupera su fortaleza y se posiciona como la segunda con mayores ganancias frente al dólar entre las monedas de países emergentes.

Para el área de análisis de Grupo Monex, esta tendencia responde a un debilitamiento del billete americano y a un factor interno, el aumento en el superávit de la balanza comercial de México.

“En agosto, el reporte de la balanza comercial de México mostró que las exportaciones crecieron 7.4% en términos anuales, mientras que las importaciones se redujeron 0.2%, lo que reflejó un déficit de 1.94 mil millones de dólares, el cual se ubicó por debajo del dato previo de -17 millones de dólares”, se lee en su análisis.

Este resultado fue impulsado por una disminución significativa en la balanza de productos no petroleros, aunque el déficit en productos petroleros continuó, aunque a un ritmo más moderado.

En paralelo, un análisis de INVEX subrayó que el presidente Donald Trump anunció, a través de su red Truth Social, que impondrá a partir del próximo 1° de octubre un arancel del 100% a productos farmacéuticos de marca o patentados.

Trump precisó que la única forma de quedar exentos de dichas sanciones comerciales será que las empresas estén construyendo su planta farmacéutica manufacturera en Estados Unidos.

Asimismo, indicó que, desde esa misma fecha, aplicará un arancel del 25% a los camiones pesados fabricados en otras partes del mundo, además de un 50% a gabinetes de cocina, lavamanos de baño y otros productos relacionados.