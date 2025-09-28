Profeco y Ford alertan por fallas en más de ocho mil vehículos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) replicó el llamado a revisión que difunde Ford Motor Company para 8 mil 375 automóviles marca Ford, modelo Maverick, año 2022 a 2024.

La alerta se dio porque la cámara de visión trasera muestra una imagen congelada en la pantalla mientras el vehículo se encuentra en reversa, generando una representación falsa de dónde se encuentra el auto en relación con sus alrededores, destacó la dependencia en un comunicado.

Esa situación, alertó, podría ocasionar un riesgo de accidente, colisión o mal funcionamiento, por lo que Ford Motor Company actualizará el software del radio táctil conectado (CTR).

Profeco destacó que la campaña para la sustitución tiene una vigencia indefinida. De acuerdo con la compañía, hasta el 5 de septiembre de este año no cuenta con reportes de materialización de daños o personas lesionadas derivados del llamado.

Medios de contacto

La automotriz anunció que las reparaciones serán sin costo para las personas y dispuso como medios de contacto a sus distribuidores autorizados Ford, así como el número telefónico 80 0713 8466, el sitio web https://www.ford.mx/, correo electrónico atnclien@ford.com y la liga directa https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/.

Ford Motor Company indicó que no entregará ningún vehículo que pudiera estar involucrado en el llamado sin que se hubiera realizado la revisión y, en su caso, la reparación, señaló la Profeco.

Asimismo, se pondrá en contacto con las y los consumidores a través de correo postal y electrónico para informarles de la campaña de servicio preventivo.

La Profeco reiteró que vigilará el cumplimiento de este llamado e invita a consultar la página para revisar otras alertas de este mismo proveedor en: https://www.gob.mx/profeco/documentos/alertas-al-consumidor2025?state=published

Asimismo, recordó sus medios de contacto para orientar y atender a las personas consumidoras: el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial.