Carlos Slim denuncia falta de pagos de Pemex por Quesqui e Ixachi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hombre más rico de México, Carlos Slim, reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene adeudos con Grupo Carso por los trabajos realizados en los campos Quesqui e Ixachi, a pesar de que dichas obras ya fueron ejecutadas.

En un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía precisó los saldos pendientes, aunque sin detallar los montos ni el año al que corresponden.

“A través de contratos de servicios con Pemex en los cuales hay saldos sustanciales pendientes de cobro por trabajos ya ejecutados”, señaló Grupo Carso.

Pese a esta falta de pagos, Slim informó que a finales de septiembre firmó un nuevo contrato con la petrolera para explotar el Campo Ixachi, uno de los yacimientos terrestres más importantes del país.

A través de sus subsidiarias GSM Bronco, S.A. de C.V. y MX DLTA NRG 1, S.A. de C.V., Grupo Carso acordó con Pemex la perforación de pozos en el campo, por un monto máximo de mil 991 millones de dólares, incluyendo el financiamiento.

El Campo Ixachi pertenece a la Asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02. Actualmente, este activo produce alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas por día, lo que en conjunto representa 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente.

“A la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación”, se lee en el documento.

El contrato contempla la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, con el objetivo de mantener la producción de aceite y gas en el campo.

En julio de 2025, Grupo Carso ya había revelado que Pemex le adeuda más de 700 millones de dólares.

Durante una llamada con inversionistas, derivada de la presentación de resultados del segundo trimestre de 2025, Arturo Spínola, director general de Administración y Finanzas del consorcio, explicó que la petrolera arrastra un rezago de pagos de dos años. Los servicios prestados abarcan desde perforación hasta tareas integrales en campo.

Más adeudos

La deuda de Pemex con sus proveedores no es nueva. Durante todo 2025, distintas voces del sector han exigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la empresa liquide lo que debe, pues diversas compañías, sobre todo del sur-sureste, se encuentran en condiciones críticas.

Recientemente, la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) también demandó el pago de las deudas.

“Actualmente, los recursos de las empresas están casi agotados para pago de personal especializado y el sofisticado mantenimiento que requieren las unidades tanto de perforación como a barcos de uso específico para la industria marítima petrolera, debido a la grave crisis por la falta de pagos por parte de Pemex, durante 2024 y 2025, llegando en cualquier momento a un punto crítico”, señalaron los proveedores.