Fabricante de videojuegos Electronic Arts será adquirido por 55 mil millones de dólares

CIUDAD DE MÉXICO(AP).- Electronic Arts, creador de videojuegos como "Madden NFL" y "Los Sims", está siendo adquirido por 55.000 millones de dólares, la adquisición más cara de la historia una empresa cotizada para ser privatizada.

Según los términos del acuerdo anunciado el lunes, la firma de capital privado Silver Lake Partners, PIF y Affinity Partners pagarán a los accionistas de EA 210 dólares por acción.

Se anticipaba el acuerdo, con filtraciones de las conversaciones que surgieron al final de la semana pasada en un reporte de The Wall Street Journal. El valor total del acuerdo supera el precio de 32.000 millones de dólares pagado para adquirir la empresa de servicios públicos de Texas TXU en 2007.