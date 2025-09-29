Grupo aéreo Lufthansa recortará a 4 mil empleados para 2030 gracias a la IA y digitalización

Aviones de Lufthansa se ven estacionados en el aeropuerto en Fráncfort, Alemania, el jueves 7 de marzo de 2024. Foto: AP

FRÁNCFORT (AP) — Lufthansa Group anunció el lunes que eliminará 4 mil empleos para 2030 con la ayuda de la inteligencia artificial, la digitalización y la consolidación del trabajo entre las aerolíneas miembros —pese a que la compañía reportó una fuerte demanda de viajes aéreos y predijo mayores ganancias en los próximos años.

La mayoría de los recortes de empleos sucederán en Alemania y especialmente en puestos administrativos en vez de operativos, detalló la compañía.

Lufthansa afirmó que avanza en la integración entre las aerolíneas miembros y está "revisando qué actividades ya no serán necesarias en el futuro, por ejemplo, debido a la duplicación de trabajo".

El Grupo Lufthansa incluye la aerolínea más grande de Alemania, Lufthansa, así como Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines y otras.

En un comunicado, la empresa señaló que "los profundos cambios provocados por la digitalización y la inteligencia artificial" aumentarán la eficiencia en las áreas y actividades empresariales.

El grupo aéreo reveló sus planes estratégicos en una presentación para inversores y analistas en Múnich, subrayando que ha detectado una fuerte demanda de viajes aéreos en medio de limitaciones en la oferta de vuelos debido a la sobrecarga de las cadenas de suministro de aviones y motores. Eso se traduce en un mercado competitivo que mantiene los aviones llenos e impulsa los ingresos.

El Grupo Lufthansa indicó que esperaba una "rentabilidad significativamente mayor" para finales de la década y ya prepara lo que llamó la mayor modernización de flota en la historia de la compañía, que añadirá más de 230 nuevos aviones para 2030, incluidos 100 aviones de larga distancia.

La compañía es un grupo de aviación que opera a nivel mundial e incluye aerolíneas de red, la aerolínea punto a punto Eurowings y empresas de servicios. En 2024 tenía 101.709 empleados y generó ganancias de 37.600 millones de euros (44.000 millones de dólares). Su sede registrada está en Colonia, Alemania, y los ejecutivos y oficinas operativas se encuentran en Fráncfort.