Grupo Carso de Slim asegura contrato millonario con Pemex para explotar el Campo Ixachi

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de los señalamientos de especialistas del sector energético, quienes han indicado que la última reforma de Claudia Sheinbaum Pardo favorece directamente a empresarios como Carlos Slim, Grupo Carso anunció la firma de un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex) para explotar el Campo Ixachi, uno de los yacimientos terrestres más relevantes del país.

De acuerdo con un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, se detalló que Grupo Carso, a través de sus subsidiarias GSM Bronco, S.A. de C.V. y MX DLTA NRG 1, S.A. de C.V., firmó con la petrolera estatal un contrato para la perforación de pozos en el Campo Ixachi, con un valor de mil 991 millones de dólares, incluyendo el financiamiento.

El Campo Ixachi pertenece a la Asignación de Pemex AE-0032-6M-Joachín-02. Se trata de un activo con una producción diaria de alrededor de 93 mil barriles de aceite y 715 millones de pies cúbicos de gas, que en conjunto representan 236 mil barriles diarios de petróleo equivalente.

“A la fecha, se han perforado en el campo un total de 28 pozos a una profundidad promedio de 7 mil 650 metros, dentro de los cuales Grupo Carso, a través de sus subsidiarias, ha participado en su perforación”, se lee en el documento.

El contrato establece la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, con el fin de sostener la producción de aceite y gas en el campo.

“De perforar los 32 pozos, el monto máximo del contrato es la cantidad de mil 991 millones de dólares, incluyendo su financiamiento, monto que será menor en caso de perforar menos pozos, manteniendo la misma fórmula de financiamiento. La fuente y mecanismo de pago del contrato será a través de los ingresos obtenidos de los hidrocarburos comercializables de la propia asignación”, se precisa en el documento enviado a la bolsa.

Pemex, bajo la dirección de Víctor Rodríguez Padilla, iniciará los pagos por estos pozos financiados a partir de enero de 2027.

La petrolera se comprometió a cubrirlos en 21 pagos mensuales por cada pozo entregado en la fecha correspondiente.

“Para la fecha del primer pago, en enero de 2027, se estima tener en producción 12 pozos de este contrato”, se detalló.

Infraestructura

La compañía del hombre más rico de México subrayó su experiencia en este tipo de proyectos, al recordar su participación en los campos Quesqui e Ixachi.

“Adicionalmente cuenta con 19 equipos para perforación terrestre de distintas dimensiones y 3 equipos de perforación marina incluyendo un Jack up y dos semi-sumergibles de última generación”, destacó Grupo Carso.