Peso gana ante incertidumbre y despidos masivos en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El peso en este 29 de septiembre cotiza cerca de los 18.30 pesos por unidad, con una apreciación de 0.34%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Durante la sesión overnight, la divisa alcanzó un mínimo de 18.32 y un máximo de 18.40 pesos por billete verde, mostrando estabilidad en su rango de operación.

Con la apertura de la sesión americana, el peso se mantuvo al alza y se colocó en el noveno lugar entre las monedas de países emergentes con mayores ganancias frente al dólar, de acuerdo con un análisis de Grupo Monex.

El debilitamiento ocurre mientras los mercados están atentos a la incertidumbre sobre un posible cierre del gobierno en los Estados Unidos, mientras inversionistas esperan conocer los reportes de empleo en la segunda mitad de la semana.

A esto se suma que Donald Trump hizo saber que, de no alcanzarse un acuerdo para aprobar un proyecto de ley de gasto a corto plazo antes del 1 de octubre, se realizarán despidos masivos.

Además, la atención del mercado internacional está puesta en el reporte de nóminas no agrícolas del viernes, que ofrecerá mayor claridad sobre las expectativas de política monetaria de la Reserva Federal hacia el cierre de año.

En México, el Inegi informó que la tasa de desempleo subió en agosto a 2.9% desde el 2.8% previo, superando las previsiones de una lectura lineal.

“La tasa de participación fue de 58.8% y la población económicamente activa (PEA) fue de 61.3 millones de personas”, detalló el organismo en su reporte.